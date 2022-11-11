Кечинов: весь настрой «Локомотива» уйдёт на матч со «Спартаком». Им уже некуда деваться

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Спартак» в очередной раз ждёт очень трудная игра. «Локомотиву» уже деваться некуда, весь настрой у них уйдёт на матч со «Спартаком». Если взять все футбольные параметры: состав, качество игры – то «Спартак» фаворит. Думаю, что будет минимальный перевес «Спартака» – 1:0, 2:1», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Спартак» набрал 33 очка и занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место, «Локомотив» (13) — 14-й.