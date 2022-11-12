Кухарчук отреагировал на новость о том, что зимой может покинуть «Химки»

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал информацию о том, что он входит в число футболистов, которые могут покинуть клуб ближайшей зимой.



«Я ничего не знаю. Сейчас сижу за рулём, мне приходят СМС. Понимаю, что что-то случилось, но не пойму, откуда берётся такая информация. Со мной об этом никто не говорил.



Нет конфликта ни с руководством, ни с тренерами. Я сейчас прохожу восстановление после повреждения. Мысли направлены только на то, чтобы как можно скорее выздороветь и вернуться на поле. Больше ни о чём другом не думаю», – приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

11 ноября была опубликована информация о том, что «Химки» в зимнее трансферное окно планируют глобальную чистку состава. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сообщалось, что с большой долей вероятности «Химки» покинут Дмитрий Тихий, Александр Филин, Егор Данилкин, Брайан Идову, Артём Юран, Илья Камышев, Александр Долгов, Илья Кухарчук и Денис Глушаков, также не исключено расставание с Резиуаном Мирзовым, Алексеем Никитиным и Ильёй Лантратовым.