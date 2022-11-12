Сборная Южной Кореи объявила окончательный состав на чемпионат мира 2022 года

Сборная Южной Кореи по футболу в своём официальном «Твиттере» объявила состав на предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре. Всего в заявке азиатской сборной 26 футболистов, восемь из которых выступают в Европе, в том числе один из лидеров лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, восстановившийся после травмы глаза.

Вратари: Ким Сын Гю («Аль-Шабаб»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендэ Моторс»), Чо Хён У («Ульсан Хендэ»).

Защитники: Ким Мин Чжэ («Наполи»), Ким Ён Гвон («Ульсан Хендэ»), Квон Кюн Вон («Гамба Осака»), Чо Ю Мин («Тэджон Хана Ситизен»), Ким Мун Хван («Чонбук Хендэ Моторс»), Юн Джон Гю («Сеул»), Ким Тхэ Хван («Ульсан Хендэ»), Ким Чжин Су («Чонбук Хендэ Моторс»), Хон Чхоль («Тэгу»).

Полузащитники: Чон У Ён («Аль-Садд»), Сон Чжун Хо («Шаньдун Тайшань»), Пайк Сын Хо («Чонбук Хендэ Моторс»), Хван Ин Бом («Олимпиакос»), Ли Джэ Сон («Майнц»), Квон Чхан Хун («Кимчхон Сангму»), Чун Ву Юн («Фрайбург»), Ли Кан Ин («Мальорка»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), На Санг Хо («Сеул»), Сон Мин Кю («Чонбук Хендэ Моторс»).

Нападающие: Хван Ый Джо («Олимпиакос»), Чо Гю Сун («Чонбук Хендэ Моторс»).

Национальная команда Южной Кореи сыграет на мундиале в Катаре со сборными Португалии, Уругвая и Ганы. Чемпионат мира стартует 20 ноября.

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