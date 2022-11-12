«Торпедо» — «Зенит»: Клаудиньо увеличил преимущество гостей на 81-й минуте
Поделиться
Сегодня, 12 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местное «Торпедо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 70-й минуте точный удар удался бразильцу Малкому, который и открыл счёт в матче, выведя «Зенит» вперёд. Спустя 11 минут отличился Клаудиньо.
«Зенит» в 16 матчах чемпионата России набрал 39 очков и занимает в турнирной таблице первое место. «Торпедо» с шестью очками идёт на последней позиции в чемпионате России.
Обслуживает матч «Торпедо» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему Алексей Лунёв и Валерий Данченко. Резервный судья — Евгений Турбин. Арбитр VAR — Виталий Мешков, AVAR — Николай Богач.
Комментарии
- 12 ноября 2022
-
18:42
-
18:39
-
18:34
-
18:22
-
18:19
-
18:11
-
18:10
-
18:09
-
18:00
-
17:54
-
17:49
-
17:47
-
17:43
-
17:33
-
17:27
-
17:23
-
17:23
-
16:50
-
16:33
-
16:30
-
16:14
-
16:08
-
16:05
-
15:49
-
15:48
-
15:37
-
15:25
-
15:11
-
15:05
-
14:54
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:20
Партнерский контент