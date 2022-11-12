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«Локомотив» — «Спартак», «Торпедо» — «Зенит»: онлайн-трансляция 17-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Уйдёт ли «Спартак» на зимний перерыв на втором месте? Онлайн тура РПЛ
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Онлайн 17-го тура РПЛ
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«Зенит» ждёт встреча с аутсайдером, а «Ростов» — непростой выезд.

Привет, друзья! Вот и настало время заключительного в уходящем году тура РПЛ. Стартовал он накануне — победой «Пари НН» в матче с «Ахматом» (3:2). Сегодня, 12 ноября, нас ждут сразу четыре встречи.

В 12:00 мск преобразившийся с приходом Виктора Гончаренко «Урал» встретится на своём поле с «Факелом».

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
12 ноября 2022, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Факел
Воронеж

Сразу после этого «Ростов» попытается обойти в таблице «Спартак» — команда Валерия Карпина сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
12 ноября 2022, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону

В 16:30 мск «Зенит», потерпевший в прошлом туре первое поражение в чемпионате, сыграет в Москве с «Торпедо». Столичный клуб располагается на последней строчке в таблице.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
12 ноября 2022, суббота. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург

А в 19:30 состоится московское дерби — «Локомотив» против «Спартака». Уйдут ли красно-белые на зимний перерыв на втором месте в таблице?

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
12 ноября 2022, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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