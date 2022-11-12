Уйдёт ли «Спартак» на зимний перерыв на втором месте? Онлайн тура РПЛ

Привет, друзья! Вот и настало время заключительного в уходящем году тура РПЛ. Стартовал он накануне — победой «Пари НН» в матче с «Ахматом» (3:2). Сегодня, 12 ноября, нас ждут сразу четыре встречи.



В 12:00 мск преобразившийся с приходом Виктора Гончаренко «Урал» встретится на своём поле с «Факелом».

Сразу после этого «Ростов» попытается обойти в таблице «Спартак» — команда Валерия Карпина сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».

В 16:30 мск «Зенит», потерпевший в прошлом туре первое поражение в чемпионате, сыграет в Москве с «Торпедо». Столичный клуб располагается на последней строчке в таблице.

А в 19:30 состоится московское дерби — «Локомотив» против «Спартака». Уйдут ли красно-белые на зимний перерыв на втором месте в таблице?