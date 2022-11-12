Чистяков: московские клубы обрадовались, что «Зенит» разваливается? Не дождутся!

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал информацию о том, что московские клубы обрадовались слухам о возможных проблемах в санкт-петербургской команде.

«Московские клубы обрадовались, что «Зенит» разваливается? Я такого не видел. Старался не читать новости. Не дождутся!» — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» в гостях одолел московское «Торпедо» со счётом 2:0. Эта победа позволила подопечным Сергея Семака набрать 42 очка и закрепиться на первой строчке российского чемпионата. «Торпедо», у которого шесть очков, осталось на последней, 16-й строчке турнирной таблицы в зоне вылета.