Чистяков: московские клубы обрадовались, что «Зенит» разваливается? Не дождутся!
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Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал информацию о том, что московские клубы обрадовались слухам о возможных проблемах в санкт-петербургской команде.
«Московские клубы обрадовались, что «Зенит» разваливается? Я такого не видел. Старался не читать новости. Не дождутся!» — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, сегодня завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» в гостях одолел московское «Торпедо» со счётом 2:0. Эта победа позволила подопечным Сергея Семака набрать 42 очка и закрепиться на первой строчке российского чемпионата. «Торпедо», у которого шесть очков, осталось на последней, 16-й строчке турнирной таблицы в зоне вылета.
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