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Дмитрий Чистяков отреагировал на извинения Геннадия Орлова

Дмитрий Чистяков отреагировал на извинения Геннадия Орлова
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Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением об извинениях комментатора Геннадия Орлова, который так же, как и клуб, обвинил игрока в намеренности допущенных ошибок в матче с грозненским «Ахматом».

«Желание поговорить с Орловым? Было, наверное. Но решили без этого. Я никого не убеждал извиняться. Это его личное мнение сугубо. Ошибся я, ошибся он. Всё бывает. В конце он извинился. Всё нормально. Никаких обид нет», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, встреча между санкт-петербургским «Зенитом» и «Ахматом» завершилась победой грозненцев со счётом 2:1, а Чистяков допустил результативную ошибку, которая привела ко второму пропущенному мячу.

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