«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 17-го тура РПЛ

Сегодня, 12 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли московские «Локомотив» и «Спартак». Финальный свисток Владимира Москалёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.
На 22-й минуте пенальти реализовал Квинси Промес. Нидерландец сам заработал этот 11-метровый удар, когда на нём сфолил вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. После просмотра VAR Москалёв принял решение поставить пенальти в ворота хозяев. На 29-й Шамар Николсон выдал передачу на Данилу Пруцева, а тот забил второй мяч «Спартака». В концовке встречи один мяч отыграл нападающий Вильсон Изидор, но красно-белые сумели удержать победу в этом матче.
«Спартак» набрал 36 очков и ушёл на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (13) — 14-й.
Обслуживала матч «Локомотив» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ему помогали Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Резервный судья — Евгений Кукуляк. Арбитр VAR — Павел Шадыханов, AVAR — Антон Кобзев.
- 12 ноября 2022
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