Леонид Федун: Соболев сидит в запасе «Спартака» — для меня это непонятно

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об отсутствии форварда красно-белых Александра Соболева в стартовом составе команды на матч с «Локомотивом» (2:1). Нападающий появился на поле на 58-й минуте игры, заменив Шамара Николсона, и не отметился результативными действиями. Голы в составе «Спартака» забивали Квинси Промес и Данил Пруцев.



«Единственное, Соболев сидит в запасе «Спартака» — для меня это непонятно», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Зенита» на шесть очков. После зимнего перерыва команда Гильермо Абаскаля 5 марта примет «Урал».