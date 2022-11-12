Леонид Федун высказался о победе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы красно-белых в матче с «Локомотивом» со счётом 2:1.

«Команда провела прекрасный первый тайм. 2:0 — неприятный счёт, всегда теряется концентрация. Это послужило тому, что не забили пару выходов один на один во втором тайме», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Благодаря сегодняшней победе «Спартак» набрал 36 очков и уходит на зимний перерыв, заняв вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-м месте в зоне стыковых матчей. В случае если завтра «Химки обыграют «Сочи», железнодорожники могут опуститься в зону вылета российского чемпионата.