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Леонид Федун высказался о победе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Леонид Федун высказался о победе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы красно-белых в матче с «Локомотивом» со счётом 2:1.

«Команда провела прекрасный первый тайм. 2:0 — неприятный счёт, всегда теряется концентрация. Это послужило тому, что не забили пару выходов один на один во втором тайме», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Благодаря сегодняшней победе «Спартак» набрал 36 очков и уходит на зимний перерыв, заняв вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-м месте в зоне стыковых матчей. В случае если завтра «Химки обыграют «Сочи», железнодорожники могут опуститься в зону вылета российского чемпионата.

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