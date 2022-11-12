Андрей Фёдоров: в последних матчах мы показали, что «Локомотив» восстанет из пепла

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о перспективах команды после матча со «Спартаком» (1:2). На голы Квинси Промеса и Данилы Пруцева железнодорожники ответили лишь мячом Вильсона Изидора.
«Мы подарили надежду во втором тайме, что команда восстанет? Думаю, в последних играх — с ЦСКА, «Уралом» и сегодня со «Спартаком» — мы показали, что «Локомотив» восстанет из пепла», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-м месте в зоне стыковых матчей. Если завтра, 13 ноября, «Химки обыграют «Сочи», железнодорожники опустятся в зону вылета российского чемпионата. Спартак» набрал 36 очков и уходит на зимний перерыв, заняв вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
- 12 ноября 2022
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