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Изидор: наш с Керком выход сильно оживил игру «Локомотива» со «Спартаком»

Изидор: наш с Керком выход сильно оживил игру «Локомотива» со «Спартаком»
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о поражении в матче со «Спартаком» (1:2) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги. Французский футболист забил единственный мяч своей команды.

«Наша замена, наш выход с Керком сильно оживил игру. Мы стали играть более широко, больше в глубину и вперёд — это принесло команде и ширину атаки, и глубину атаки. Нам предстоит игра на Кубок. Так надо играть с самого начала», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

22-летний Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». В нынешнем сезоне Вильсон принял участие в 16 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

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