Защитник «Спартака» Маслов: тяжело сказать, что мы устали от футбола

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос, устали ли игроки красно-белых от футбола.

«Устали от футбола? Не так много игр, нет международных соревнований — практически всегда играем в недельном цикле. Тяжело сказать, что мы устали от футбола», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу после финального свистка Владимира Москалёва одержали подопечные Гильермо Абаскаля — 2:1. Благодаря этому красно-белые уходят на зимний перерыв чемпионата на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.