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Наир Тикнизян: ради спасения «Локомотива» готовы пожертвовать всем, что у нас есть

Наир Тикнизян: ради спасения «Локомотива» готовы пожертвовать всем, что у нас есть
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о готовности футболистов московской команды пожертвовать всем ради достижения положительного результата во второй части сезона.

«Считаю, что если мы хотим чего-то добиться, то нужно чем-то жертвовать. Мы поставим на кон всё, что у нас есть. Постараемся за эти сборы максимально подготовиться ко второй части сезона.

Ради спасения «Локомотива» готовы пожертвовать всем, что у нас есть. Сконцентрироваться только на футболе. Не смотреть в сторону, не читать какие-то новости, не расстраиваться. Концентрироваться только на результате. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы исправить ситуацию», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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