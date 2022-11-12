Тикнизян: есть ощущение, что в каждой игре «Локомотив» будет бороться только за победу

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился ожиданиями от предстоящих встреч железнодорожников в этом сезоне.

«У меня есть ощущение, что в каждой игре мы будем бороться только за победу. Не думаю о турнирной таблице, потому что впереди достаточное количество игр, чтобы в подняться. Не хочу загадывать и строить планы. Надеюсь, что каждый в нашей команде будет относиться друг к другу максимально серьёзно», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 12 ноября, «Локомотив» уступил московскому «Спартаку» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. После поражения команда осталась на 14-м месте чемпионата, имея в активе 13 набранных очков.