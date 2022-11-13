Дзюба возглавил рейтинг свободных агентов по оценочной стоимости
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Российский нападающий Артём Дзюба занял первое место в списке свободных агентов по оценочной стоимости, сообщает Transfermarkt.
Оценочная стоимость российского футболиста составляет € 4 млн. Второе место в списке делят португальский защитник Эдгар Йе и португальский нападающий Фабио Мартинс. Их стоимость оценивается в € 3,5 млн.
Четвёртое место занимает колумбийский полузащитник Сантьяго Ариас, чья стоимость оценивается в € 3 млн. Замкнул первую пятёрку марокканский полузащитник Закария Лабьяд (€ 2,5 млн).
Напомним, ранее Дзюба покинул турецкий «Адана Демирспор», разорвав контрактное соглашение с клубом 3 ноября. В составе «Адана Демирспор» россиянин сыграл пять матчей, в которых забил один гол.
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