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Дзюба возглавил рейтинг свободных агентов по оценочной стоимости

Дзюба возглавил рейтинг свободных агентов по оценочной стоимости
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Российский нападающий Артём Дзюба занял первое место в списке свободных агентов по оценочной стоимости, сообщает Transfermarkt.

Оценочная стоимость российского футболиста составляет € 4 млн. Второе место в списке делят португальский защитник Эдгар Йе и португальский нападающий Фабио Мартинс. Их стоимость оценивается в € 3,5 млн.

Четвёртое место занимает колумбийский полузащитник Сантьяго Ариас, чья стоимость оценивается в € 3 млн. Замкнул первую пятёрку марокканский полузащитник Закария Лабьяд (€ 2,5 млн).

Напомним, ранее Дзюба покинул турецкий «Адана Демирспор», разорвав контрактное соглашение с клубом 3 ноября. В составе «Адана Демирспор» россиянин сыграл пять матчей, в которых забил один гол.

Дзюба показал стадион «Бешикташа» в соцсетях:

Остановите уже Емельяненко! Если его вырубит и Дзюба, будет форменный позор Остановите уже Емельяненко! Если его вырубит и Дзюба, будет форменный позор
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