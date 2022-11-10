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Александр Емельяненко и Артём Дзюба: возможный поединок, футболист сборной России может дебютировать в боксе

Остановите уже Емельяненко! Если его вырубит и Дзюба, будет форменный позор
Сергей Сорокин
Емельяненко и Артём Дзюба: возможный поединок
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Александр предложил лучшему бомбардиру сборной России по футболу дебютировать в боксе.

Александр Емельяненко продолжает разрывать медийное пространство. Оглушительное поражение от Вячеслава Дацика не отбило у него желание выходить на ринг. Правда, теперь совсем пропала разборчивость в соперниках. За один день Емельяненко умудрился предложить подраться и российскому футболисту Артёму Дзюбе, и американскому блогеру Джейку Полу. И складывается ощущение, что первый вариант выглядит более реальным со всех точек зрения. Да и сам нападающий сборной России очень часто попадает в конфликты и скандальные ситуации, поэтому с большим удовольствием может попробовать себя в боксе.

Емельяненко прекрасно понимает, что постепенно поражения начинают отталкивать от него фанатов MMA и потенциальных промоутеров. Бой с Дзюбой мог бы стать для него спасительным. Во-первых, на такое шоу совершенно точно захотят посмотреть многие поклонники бокса и смешанных единоборств. Во-вторых, Александр наконец-то сможет выглядеть предпочтительно на фоне соперника. Поэтому Емельяненко предложил Артёму вызвать себя на бой, а также несколько раз язвительно высказался о способностях футболиста.

Александр Емельяненко
Александр Емельяненко
российский боец

«У Дзюбы есть великолепная возможность вызвать меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе. Ему нужно выходить против меня драться не так, как обычно все дерутся: чтобы простоять, надеяться выбросить удар какой-то. Дзюбе надо садиться на ноги и работать ногами. Надевать перчатки на ноги и работать.

У Дзюбы нет абсолютно никаких шансов против меня. Всё равно, что я выйду и буду играть против него в футбол. Буду мячик набивать, пытаться обвести его. Но если предложат с ним бой, согласимся. Популяризация спорта, здорового образа жизни. Ну и за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд, он получит хороший апперкот».

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Емельяненко со своим «прыжком» на Дзюбу очень сильно рискует. Артём не раз доказывал, что за словом в карман не лезет, способен мощно ответить. Да и выйти в ринг против Александра он вряд ли побоится. И тогда футболист будет находиться в выигрышном положении.

Если Дзюба проиграет, никто не будет предъявлять ему претензии. Футболист и не обязан дебютировать в боксе с победы над бывшим профессионалом. А вот если Артём выкинет какой-нибудь лаки-панч и вырубит Емельяненко, то окончательно поставит на нём крест. Поражение от Дзюбы станет последним ударом, после которого Феникс может уже не восстать из пепла.

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