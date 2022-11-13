Тренер «Локомотива»: как отнёсся к тому, что Промес тянул время? Оставлю мнение при себе

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (1:2) ответил на вопрос, разозлило ли команду, что в концовке Квинси Промес «откровенно тянул время, буквально танцуя с мячом».



«Мнение о том, как я к этому отнёсся, оставлю при себе. Но если он в принципе позволил себе это делать, значит, в этом есть и наша вина», – приводит ответ Фёдорова официальный сайт «Локомотива».



Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Спартак» состоялся в субботу, 12 ноября, на «РЖД Арене». После первого тайма красно-белые вели в два мяча после голов Квинси Промеса (с пенальти) и Данила Пруцева. В концовке игры, на 88-й минуте, Вильсон Изидор сократил разрыв в счёте. «Локомотив» – на 14-м месте в таблице, «Спартак» – второй с отставанием в шесть очков от «Зенита».