Месси: Гвардиола причинил много вреда футболу
Поделиться
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своём отношении к тренерскому подходу Хосепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».
«Гвардиола причинил много вреда футболу, потому что то, что мы делали, казалось настолько простым, что все хотели его скопировать. После этого я видел много идей Гвардиолы. Без сомнения, у Гвардиолы есть что-то особенное в том, как он просматривает матчи, подготавливает к играм и передаёт вам свои идеи», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Напомним, Месси и Гвардиола ранее работали в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Аргентинский нападающий покинул каталонский клуб в 2021 году, подписав контракт «ПСЖ» до 2023 года с опцией продления ещё на один сезон.
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
02:05
-
01:57
-
01:43
-
01:42
-
01:22
-
00:52
-
00:50
-
00:40
-
00:39
-
00:21
- 12 ноября 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:22
-
23:20
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
23:01
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:35
Партнерский контент