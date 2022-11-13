Мартинс Перейра: «Спартак» доказал, что может и будет бороться за чемпионство

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра считает, что московская команда доказала свою состоятельность и может бороться за чемпионство в России.

«Как оценю первую часть чемпионата? «Спартак» доказал, что может и будет бороться за чемпионство», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

После матчей сегодня, 13 ноября, чемпионат России уйдёт на зимнюю паузу до начала марта 2023 года. «Спартак» закончил летне-осеннюю часть на второй строчке турнирной таблицы, набрав в 17 турах 36 очков. На первом месте располагается «Зенит» (42).

25-летний Перейра в восьми матчах нынешнего сезона отметился забитым голом и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Сейчас футболист восстанавливается после травмы.