Мартинс Перейра: «Спартак» доказал, что может и будет бороться за чемпионство
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра считает, что московская команда доказала свою состоятельность и может бороться за чемпионство в России.
«Как оценю первую часть чемпионата? «Спартак» доказал, что может и будет бороться за чемпионство», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».
После матчей сегодня, 13 ноября, чемпионат России уйдёт на зимнюю паузу до начала марта 2023 года. «Спартак» закончил летне-осеннюю часть на второй строчке турнирной таблицы, набрав в 17 турах 36 очков. На первом месте располагается «Зенит» (42).
25-летний Перейра в восьми матчах нынешнего сезона отметился забитым голом и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Сейчас футболист восстанавливается после травмы.
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