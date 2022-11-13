«Хочу пожелать терпения». Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к болельщикам

Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов опубликовал слова в адрес болельщиков московской команды.

«В первую очередь хочу пожелать терпения, потому что сейчас тяжёлое время, тяжёлая ситуация. Много негатива — как и в сторону футболистов, так и вообще вокруг клуба, неприятные истории происходят. Хотелось бы, чтобы болельщики были вместе с нами. Вместе мы преодолеем все сложности, все трудности. Но самое главное — это терпение.

Сейчас на трибунах нет такой активной поддержки болельщиков, как раньше, это тоже тяжело. Приходишь на стадион и думаешь — когда же они там уже появятся, а их всё нет и нет. На матче Кубка говорили, что будут. Очень ждём», — приводит слова Баринова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

«Локомотив» в 17 матчах РПЛ набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место.