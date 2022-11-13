«Время показало, что я прав». Дмитрий Баринов — о словах про одноклубников в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своих словах касательно недостаточной самоотдачи у одноклубников.

«Нужна победа, чтобы эмоциональный фон поднять и поднять уверенность. Это нам в первую очередь сейчас надо, чтобы почувствовать уверенность, вернуться к хорошим кондициям.



Слова про недостаточную самоотдачу у одноклубников? Я это сказал после игры с «Торпедо». Прошло время, и оказалось, что я прав. Я не пытался это до кого-то донести, а просто высказал своё личное мнение. А что касается критики, на самом деле, я ни одного человека не встретил, который бы мне по этой ситуации что-то высказал.



Нужно не выносить это на публику? Можно подвести к тому, что в итоге я оказался прав. Тяжело людям доносить, когда им говоришь, говоришь, а они не понимают. Получилось так, что я сказал это в прессе, и всё стало на свои места, когда прошло некоторое время. А критиковать всегда будут. Кому-то мы нравимся, кому-то мы не нравимся. Поэтому я к такому спокойно отношусь.

Помню, приехал домой после игры с «Торпедо» и этот момент на телевидении обсуждали. Николай Николаевич Писарев в студии сидел и сказал: «Я полностью Бару поддерживаю». Это всё равно приятно, когда такой человек говорит слова поддержки. Понимаю, что мы с ним в сборной работаем, но он мой посыл понял. И понимающие и разбирающиеся в футболе люди тоже поняли. Некоторые заявили, что на моём месте бы так не сказали. Я захотел и сказал», — приводит слова Баринова пресс-служба «Локомотива».