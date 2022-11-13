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«Кубань» в меньшинстве уступила «Нефтехимику» в домашнем матче Первой лиги

«Кубань» в меньшинстве уступила «Нефтехимику» в домашнем матче Первой лиги
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Сегодня, 13 ноября, состоялся матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Кубань» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча между командами проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра матча Александра Машлякевича прозвучал в 16:00 мск.

В первом тайме команды голов друг другу забить не смогли. Во второй половине встречи первыми «отличились» хозяева, когда на 64-й минуте полузащитник Максим Сидоров получил прямую красную карточку и покинул поле. Гости воспользовались численным большинством — на 76-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Филипп Дворецков уверенно реализовал свой голевой момент. Матч закончился минимальном победой нижнекамского «Нефтехимика» — 1:0.

Россия - Мелбет Первая лига. 18-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Дворецков – 76'
Удаления: Сидоров – 64' / нет
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