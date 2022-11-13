«Кубань» в меньшинстве уступила «Нефтехимику» в домашнем матче Первой лиги

Сегодня, 13 ноября, состоялся матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Кубань» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча между командами проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра матча Александра Машлякевича прозвучал в 16:00 мск.

В первом тайме команды голов друг другу забить не смогли. Во второй половине встречи первыми «отличились» хозяева, когда на 64-й минуте полузащитник Максим Сидоров получил прямую красную карточку и покинул поле. Гости воспользовались численным большинством — на 76-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Филипп Дворецков уверенно реализовал свой голевой момент. Матч закончился минимальном победой нижнекамского «Нефтехимика» — 1:0.