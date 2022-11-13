Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал поражение с крупным счётом от «Оренбурга»
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал поражение с крупным счётом от «Оренбурга» (1:5) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Хотел бы извиниться за результат, за игру. Беру на себя всю ответственность за то, что происходило сегодня. Проиграна игра. Пока отходили от быстрого гола, на табло было уже 2:0. Не знаю, что предвещало такую игру. Мы не узнали команду, которая всю неделю тренировалась, хотела реабилитироваться за предыдущую игру. Тяжело сейчас что-то говорить, поэтому хотел бы извиниться. К ребятам никаких претензий, просто все были не в своей тарелке. Когда выпадает вся команда, очень сложно на что-то надеяться», — сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.
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