Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Краснодар» 5:1, результат матча 17-го тура РПЛ 13 ноября 2022 года

Хет-трик Владимира Сычевого помог «Оренбургу» разгромить «Краснодар»
Комментарии

Сегодня, 13 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Оренбург» и «Краснодар». Финальный свисток Кирилла Левникова зафиксировал победу домашней команды со счётом 5:1.

На второй минуте счёт открыл Владимир Сычевой. На 22-й минуте точным ударом отметился Лукас Вера, а через несколько минут дубль оформил Сычевой. В концовке первого тайма Алексей Ионов отыграл один мяч.

В начале второго тайма Химми Марин забил четвёртый мяч в ворота «Краснодара», а через несколько минут Сычевой оформил хет-трик и догнал в гонке бомбардиров форварда «Спартака» Квинси Промеса (14).

«Оренбург» набрал 25 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. «Краснодар» (25) — восьмой.

Обслуживала матч «Оренбург» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогали ему Кирилл Большаков и Дмитрий Жвакин. Резервный судья — Антон Фролов. Арбитр VAR — Алексей Сухой, AVAR — Игорь Демешко.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
5 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Сычевой – 2'   2:0 Вера – 23'   3:0 Сычевой – 29'   3:1 Ионов – 43'   4:1 Марин – 51'   5:1 Сычевой – 58'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022