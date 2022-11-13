Хет-трик Владимира Сычевого помог «Оренбургу» разгромить «Краснодар»

Сегодня, 13 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Оренбург» и «Краснодар». Финальный свисток Кирилла Левникова зафиксировал победу домашней команды со счётом 5:1.
На второй минуте счёт открыл Владимир Сычевой. На 22-й минуте точным ударом отметился Лукас Вера, а через несколько минут дубль оформил Сычевой. В концовке первого тайма Алексей Ионов отыграл один мяч.
В начале второго тайма Химми Марин забил четвёртый мяч в ворота «Краснодара», а через несколько минут Сычевой оформил хет-трик и догнал в гонке бомбардиров форварда «Спартака» Квинси Промеса (14).
«Оренбург» набрал 25 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. «Краснодар» (25) — восьмой.
Обслуживала матч «Оренбург» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогали ему Кирилл Большаков и Дмитрий Жвакин. Резервный судья — Антон Фролов. Арбитр VAR — Алексей Сухой, AVAR — Игорь Демешко.
- 13 ноября 2022
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