Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Терехов: «Сочи» может претендовать на топ-3 РПЛ. Мы — вице-чемпионы России

Сергей Терехов: «Сочи» может претендовать на топ-3 РПЛ. Мы — вице-чемпионы России
Комментарии

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о перспективах команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сочи» может претендовать и на топ-5, и на топ-3 РПЛ, так как мы — вице-чемпионы России. Впереди ещё 13 туров, разыгрывается 39 очков. Всё зависит от нас. Надо набирать очки», — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 13 ноября, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» обыграл «Химки» со счётом 2:0. На 33-й минуте забил нападающий Георгий Мелкадзе, а на 85-й минуте отличился форвард Владислав Сарвели.

«Сочи» набрал 25 очков и остался на девятом месте российского чемпионата. «Химки», которые заработали 12 очков, находятся на 15-м месте в зоне вылета.

Новость по теме
«Сочи» в гостях уверенно обыграл «Химки» в матче 17-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022