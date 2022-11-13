Сергей Терехов: «Сочи» может претендовать на топ-3 РПЛ. Мы — вице-чемпионы России

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о перспективах команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«Сочи» может претендовать и на топ-5, и на топ-3 РПЛ, так как мы — вице-чемпионы России. Впереди ещё 13 туров, разыгрывается 39 очков. Всё зависит от нас. Надо набирать очки», — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 13 ноября, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» обыграл «Химки» со счётом 2:0. На 33-й минуте забил нападающий Георгий Мелкадзе, а на 85-й минуте отличился форвард Владислав Сарвели.



«Сочи» набрал 25 очков и остался на девятом месте российского чемпионата. «Химки», которые заработали 12 очков, находятся на 15-м месте в зоне вылета.