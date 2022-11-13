Матч «Бешикташа» и «Антальяспора» перенесён из-за взрыва в Стамбуле

Матч 13-го тура между «Бешикташем» и «Антальяспором», который должен был состояться в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк», перенесён на неопределённый срок. Как сообщает официальный сайт «чёрных орлов», причиной этого решения стал взрыв в столице Турции.

«Мы решительно осуждаем это нападение и подтверждаем нашу убеждённость в том, что те, кто полагается на насилие, никогда не достигнут своих коварных целей. Нет силы, способной разрушить единство и сплочённость нашего народа.



Ещё раз желаем милости божией погибшим в теракте, соболезнования их родным и любимому народу, скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в официальном сообщении «Бешикташа».

Потрясающий гол дальним ударом в матче чемпионата Ирака: