Матч «Бешикташа» и «Антальяспора» перенесён из-за взрыва в Стамбуле
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Матч 13-го тура между «Бешикташем» и «Антальяспором», который должен был состояться в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк», перенесён на неопределённый срок. Как сообщает официальный сайт «чёрных орлов», причиной этого решения стал взрыв в столице Турции.
«Мы решительно осуждаем это нападение и подтверждаем нашу убеждённость в том, что те, кто полагается на насилие, никогда не достигнут своих коварных целей. Нет силы, способной разрушить единство и сплочённость нашего народа.
Ещё раз желаем милости божией погибшим в теракте, соболезнования их родным и любимому народу, скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в официальном сообщении «Бешикташа».
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Потрясающий гол дальним ударом в матче чемпионата Ирака:
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