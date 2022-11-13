Дмитрий Гафин высказался о работе Славиши Йокановича в «Динамо» в первой части сезона

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал работу главного тренера московской команды Славиши Йокановича.

«Насколько довольны развитием под руководством Йокановича? У нас было достаточно бодрое начало —без проигрышей. В том числе обыграли «Спартак». Потом был неудачный момент… Но важно, что у команды есть характер — мы смогли переломить ситуацию. Судя по тому, что мы видим на сегодняшний день, у нас команда с характером и потенциалом. В команде достаточное количество молодых игроков, которые заменили практически полсостава футболистов, уехавших за границу. У нас были объективные сложности, но мы понимаем, что нужно время, усилия для того, чтобы развиваться в тех условиях, в которых находимся», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.