«Динамо» — ЦСКА: Скопинцев открыл счёт на 40-й минуте и вывел хозяев вперёд
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Сегодня, 13 ноября, проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимает ЦСКА. Команды встречаются на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра матча Владислава Безбородова прозвучал в 19:30 мск.
На 40-й минуте «Динамо» убежало в опасную атаку. Последовала передача из центра поля. В результате перепасовок в штрафную один на один с голкипером ворвался Дмитрий Скопинцев, который уверенно реализовал голевой момент — 1:0.
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 16 проведённых игр. ЦСКА находится на четвёртой строчке — у команды Владимира Федотова 29 баллов.
Новость по темеПроданы все билеты на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА
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