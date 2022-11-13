Сборная Канады объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба сборной Канады.
Итоговая заявка сборной Канады:
Вратари: Джеймс Пантемис («Клёб де Фут Монреаль»), Милан Борян («Црвена звезда»), Дейн Сен Клер («Миннесота Юнайтед»).
Защитники: Сэм Адекугбе («Хатайспор»), Джоэль Уотерман, Алистер Джонстон, Камаль Миллер (все — «Клёб де Фут Монреаль»), Ричи Ларьи («Торонто»), Стивен Витория («Шавиш»), Дерек Корнелиус («Панетоликос»).
Полузащитники: Лайам Фрейзер («Дейнзе»), Исмаэль Коне, Самуэль Пьетт (оба — «Клёб де Фут Монреаль»), Марк-Энтони Кайе, Хонатан Осорио (оба — «Торонто»), Дэвид Вутерспун («Сент-Джонстон»), Атиба Хатчинсон («Бешикташ»), Стефен Эустакиу («Порту»).
Нападающие: Лиам Миллар («Базель»), Лукас Кавальини («Ванкувер Уайткэпс»), Айки Угбо («Труа»), Тажон Бушанан, Кайл Ларин (оба — «Брюгге»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Дэвид Хойлетт («Рединг»).
Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Канада сыграет в группе F с Хорватией, Марокко и Бельгией.
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