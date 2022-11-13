Вячеслав Чанов: был уверен, что Акинфеев прервёт серию Фомина по голам с пенальти

Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей ЦСКА, прокомментировал отбитый Игорем Акинфеевым пенальти в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Голкипер отразил удар Даниила Фомина, который ранее 17 раз подряд не промахивался с 11-метровой отметки в рамках чемпионата.

«Не знаю почему, но я был уверен — сегодня Игорь прервёт серию Фомина по голам с пенальти. Бывают матчи, когда есть сомнения — здесь такого не было. Конечно, я очень рад, что Игорь оставил команду на поле, потому пропустил третий мяч… Было бы совсем сложно. А так 2:1 и до последней секунды был шанс сравнять счёт», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч завершился поражением армейцев со счётом 1:2. По итогам матча ЦСКА опустился на пятую строчку турнирной таблицы, имея в активе 29 очков.