Вячеслав Чанов: был уверен, что Акинфеев прервёт серию Фомина по голам с пенальти

Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей ЦСКА, прокомментировал отбитый Игорем Акинфеевым пенальти в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Голкипер отразил удар Даниила Фомина, который ранее 17 раз подряд не промахивался с 11-метровой отметки в рамках чемпионата.
«Не знаю почему, но я был уверен — сегодня Игорь прервёт серию Фомина по голам с пенальти. Бывают матчи, когда есть сомнения — здесь такого не было. Конечно, я очень рад, что Игорь оставил команду на поле, потому пропустил третий мяч… Было бы совсем сложно. А так 2:1 и до последней секунды был шанс сравнять счёт», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч завершился поражением армейцев со счётом 1:2. По итогам матча ЦСКА опустился на пятую строчку турнирной таблицы, имея в активе 29 очков.
- 13 ноября 2022
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