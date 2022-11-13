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Фомин впервые не реализовал пенальти в РПЛ. Акинфеев прервал серию

Фомин впервые не реализовал пенальти в РПЛ. Акинфеев прервал серию
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Сегодня, 13 ноября, проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимает ЦСКА. Команды встречаются на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра матча Владислава Безбородова прозвучал в 19:30 мск.

На 79-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Динамо» в ворота ЦСКА был назначен пенальти. Обляков отправил на газон Тюкавина внутри армейской штрафной и получил вторую жёлтую карточку. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прервал серию полузащитника «Динамо» Даниила Фомина. Ранее Фомин реализовал 17 пенальти подряд.

На 40-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Дмитрий Скопинцев, на 63-й минуте Муми Нгамалё увеличил преимущество «Динамо». Через две минуты полузащитник ЦСКА Иван Обляков сократил отставание в счёте.

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