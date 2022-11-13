В «Динамо» считают, что Безбородов удалил Гладышева под давлением Акинфеева
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал работу судей в матче с ЦСКА. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
«Судейство? Не хочется комментировать на эмоциях: надо посмотреть те моменты, которые он свистел — особенно в моменте с красной карточкой Гладышеву. Показалось, что она была дана под давлением Акинфеева. Ещё раз говорю, надо пересмотреть. Уверен, что специалисты ЭСК разберутся в этом эпизоде, как разбираются в остальных: чётко и непредвзято.
Может ли игрок оказывать давление на судью? Мы не можем исключать. Футбол — это жизнь, всякое бывает. Показатель некомпетентности арбитра? Это вы сказали», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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