Точилин — о матче с «Химками»: забили столько, сколько нужно было для победы
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (2:0).
«Для нас эта игра сложилась удачно. Очень доволен, особенно первым таймом. Пусть мы не использовали несколько стопроцентных моментов, но в футболе так бывает. Забили столько, сколько нужно было для победы. На такой хорошей ноте мы первую часть чемпионата и закончили. Теперь переключимся на Кубок», — приводит слова Александра Точилина официальный сайт «Сочи».
«Сочи» набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. «Химки» находятся на 15-м месте в зоне вылета. Команда Спартака Гогниева заработала 12 очков после 17 проведённых матчей.
Новость по теме«Сочи» в гостях уверенно обыграл «Химки» в матче 17-го тура РПЛ
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