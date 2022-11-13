Сборная Дании опубликовала итоговый состав на чемпионат мира

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба датчан.



Итоговая заявка сборной Дании:



Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца»), Фредерик Рённов («Унион»), Оливер Кристенсен («Герта»).



Защитники: Симон Кьер («Милан»), Йоаким Мехле («Аталанта»), Расмус Ниссен Кристенсен («Лидс Юнайтед»), Йенс Стрюгер Ларсен («Трабзонспор»), Даниэль Васс («Брондбю), Андреас Кристенсен («Барселона»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Александр Бах («Бенфика»).



Полузащитники: Матиас Йенсен, Кристиан Нёргор (оба — «Брентфорд»), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»), Томас Дилейни, Каспер Дольберг (оба — «Севилья»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»).



Нападающие: Андреас Эвальд Корнелиус («Копенгаген»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол»), Юссуф Юрари Поульсен («РБ Лейпциг»), Йеспер Линдстрём («Айнтрахт»).



Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Дании сыграет в группе D с Францией, Тунисом и Австралией.

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