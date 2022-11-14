«Для меня это не проблема». Роналду заявил о готовности покинуть «Манчестер Юнайтед»

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с громким заявлением о том, что клуб нуждается в серьёзных изменениях, в связи с чем он допускает, что руководство решит расстаться с ним.
«Как говорил Пикассо, вы должны разрушить что-то, чтобы восстановить (точная цитата художника была: «Каждый акт творения — изначально — акт разрушения». – Прим. «Чемпионата») и, если в «Манчестер Юнайтед» начнут с меня, для меня это не проблема.
Я люблю этот клуб и его болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если в клубе хотят что-то изменить… Они должны сделать многое, очень многое», — приводит слова Роналду The Sun.
Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года и имеет опцию продления на один сезон.
Роналду разбили лицо в матче Лиги наций.
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