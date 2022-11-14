Сотрудники скорой помощи около 10 минут приводили в сознание футболиста в матче УПЛ

Встреча 13-го тура чемпионата Украины, в которой «Александрия» принимала «Верес» (3:2), была омрачена печальным эпизодом, в результате которого потребовалась помощь сотрудников экстренных служб, сообщает «Обозреватель».

На 69-й минуте встречи на поле появился 25-летний хавбек «Вереса» Станислав Шарай, однако уже через восемь минут он был заменён обратно из-за полученной травмы. Спустя несколько минут, находясь на скамейке запасных, он потерял сознание, о чём начали сигнализировать его партнёры по команде. В результате к месту прибыла бригада скорой помощи, которая около 10 минут оказывала помощь футболисту, потерявшему сознание. Действия медиков оказались успешными – игрок пришёл в себя, а встреча была доиграна.

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