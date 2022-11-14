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Сотрудники скорой помощи около 10 минут приводили в сознание футболиста в матче УПЛ

Сотрудники скорой помощи около 10 минут приводили в сознание футболиста в матче УПЛ
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Встреча 13-го тура чемпионата Украины, в которой «Александрия» принимала «Верес» (3:2), была омрачена печальным эпизодом, в результате которого потребовалась помощь сотрудников экстренных служб, сообщает «Обозреватель».

На 69-й минуте встречи на поле появился 25-летний хавбек «Вереса» Станислав Шарай, однако уже через восемь минут он был заменён обратно из-за полученной травмы. Спустя несколько минут, находясь на скамейке запасных, он потерял сознание, о чём начали сигнализировать его партнёры по команде. В результате к месту прибыла бригада скорой помощи, которая около 10 минут оказывала помощь футболисту, потерявшему сознание. Действия медиков оказались успешными – игрок пришёл в себя, а встреча была доиграна.

Медики пытаются спасти жизнь испанского полицейского:

Украина - Премьер-лига. 13-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Александрия
Александрия
Окончен
3 : 2
Верес
Ровно
1:0 Мирошниченко – 19'   1:1 Шестаков – 33'   2:1 Цуриков – 79'   2:2 Гайдучик – 90+1'   3:2 Костышин – 90+7'
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