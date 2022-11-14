Источник: Безбородов заработал больше остальных арбитров в первой части сезона РПЛ

49-летний российский арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга заработал 1,72 млн рублей в первой части сезона Российской Премьер-Лиги, став лидером по этому показателю. Об этом сообщает исследование Metaratings.
В вышеназванную сумму входят гонорары за работу на матчах чемпионата России в качестве главного судьи (14 игр) и VAR (две встречи), а также зарплата с учётом декабрьских выплат за ноябрь.
Более 1,5 млн рублей заработали Евгений Кукуляк (1,64 млн рублей), Павел Кукуян (1,62 млн) и Кирилл Левников (1,52 млн). Всего 15 арбитров за 4 месяца работы в первой части сезона перешагнули отметку в 1 млн рублей, в том числе и Сергей Карасёв (1,42 млн).
Всего матчи чемпионата России 2022/23 в качестве главных судей отработали 18 арбитров. С учётом зарплаты и гонораров 15 из них заработали в текущем сезоне свыше 1 млн рублей после вычета налогов. Самый маленький доход – у Ивана Сиденкова (833 тыс. рублей), однако он отработал как главный судья всего одну игру в сезоне.
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