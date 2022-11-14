Гендиректор «Динамо» Пивоваров: в клубе всегда было и есть полное доверие к Йокановичу

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о главном тренере клуба Славише Йокановиче.
«По судейству и красной карточке не хочется говорить, давайте не будем заострять на этом внимание. Нам очень понравился матч с ЦСКА, понравилось, как играло «Динамо». Соперник играл хорошо, получился зрелищный матч. Игорь Акинфеев проявил себя на высоком уровне. Хочется говорить о хорошем. Мы довольны результатом.
Осенью было много слухов касательно Йокановича, но в «Динамо» всегда было и есть полное доверие к Славише. Мы всегда об этом говорили», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
13 ноября «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 2:1. Подопечные Славиши Йокановича уходят на зимний перерыв, занимая пятую строчку турнирной таблицы чемпионата.
- 14 ноября 2022
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
06:49
-
06:20
-
06:07
-
05:35
-
05:15
-
04:39
-
04:14
-
04:12
-
04:06
-
03:56
-
03:24
-
02:41
-
02:41
-
02:21
-
02:21
-
02:07
-
02:03
-
01:57
-
01:52
-
01:38
-
01:30
-
01:27
-
01:18
-
00:43
-
00:37
-
00:31