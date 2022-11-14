Гендиректор «Динамо» Пивоваров: в клубе всегда было и есть полное доверие к Йокановичу

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о главном тренере клуба Славише Йокановиче.



«По судейству и красной карточке не хочется говорить, давайте не будем заострять на этом внимание. Нам очень понравился матч с ЦСКА, понравилось, как играло «Динамо». Соперник играл хорошо, получился зрелищный матч. Игорь Акинфеев проявил себя на высоком уровне. Хочется говорить о хорошем. Мы довольны результатом.



Осенью было много слухов касательно Йокановича, но в «Динамо» всегда было и есть полное доверие к Славише. Мы всегда об этом говорили», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

13 ноября «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 2:1. Подопечные Славиши Йокановича уходят на зимний перерыв, занимая пятую строчку турнирной таблицы чемпионата.