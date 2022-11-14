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Спортдиректор «Ростова» Рыскин оценил результаты команды в первой части сезона РПЛ

Спортдиректор «Ростова» Рыскин оценил результаты команды в первой части сезона РПЛ
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о результатах команды в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Первую половину чемпионата России для «Ростова» оценю нормально. Мы в клубе удовлетворены результатом первой части сезона.

Возможны ли приобретения зимой? Пока не знаю. На данный момент точно сказать не могу. Посмотрим, что будет потом», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Ростов» после 17 туров чемпионата России набрал 35 очков и ушёл на зимнюю паузу на третьем месте с отставанием от идущего вторым «Спартака» на одно очко. До зимней паузы команде Валерия Карпина предстоит провести два матча Фонбет Кубка России с «Оренбургом» в гостях и «Ахматом» дома.

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