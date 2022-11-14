Спортдиректор «Ростова» Рыскин оценил результаты команды в первой части сезона РПЛ
Поделиться
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о результатах команды в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Первую половину чемпионата России для «Ростова» оценю нормально. Мы в клубе удовлетворены результатом первой части сезона.
Возможны ли приобретения зимой? Пока не знаю. На данный момент точно сказать не могу. Посмотрим, что будет потом», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Ростов» после 17 туров чемпионата России набрал 35 очков и ушёл на зимнюю паузу на третьем месте с отставанием от идущего вторым «Спартака» на одно очко. До зимней паузы команде Валерия Карпина предстоит провести два матча Фонбет Кубка России с «Оренбургом» в гостях и «Ахматом» дома.
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
10:20
-
10:14
-
10:13
-
10:11
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
06:49
-
06:20
-
06:07
-
05:35
-
05:15
-
04:39
Партнерский контент