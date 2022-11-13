«Спартак» — второй, «Ростов» — третий: турнирная таблица после 17-го тура РПЛ

По итогам 17-го тура Российской Премьер-Лиги в чемпионате по-прежнему лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42 очка). Сине-бело-голубые в минувшем туре обыграли московское «Торпедо» (2:0). На втором месте остался московский «Спартак» (36), в эти выходные выиграв у «Локомотива» (2:1). «Ростов» (35) — на третьей строчке. Команда Валерия Карпина одержала победу в выездном матче с «Крыльями Советов» (3:1).



На четвёртую позицию благодаря победе в матче с ЦСКА (2:1) поднялось московское Динамо (29). Армейцы (29) — на пятом месте. Далее располагается «Ахмат» (26). Грозненцы проиграли в Нижнем Новгороде (2:3). Седьмую строчку занимает «Оренбург» (25), в эти выходные разгромивший «Краснодар» — 5:1. Краснодарцы (25) находятся на восьмой позиции.

На девятом месте располагается «Сочи» (25), который обыграл «Химки» (2:0). На 10-й строчке находится «Урал» (21), подопечные Виктора Гончаренко выиграли у «Факела» со счётом 2:0. Далее идут «Крылья Советов» (20) и «Пари Нижний Новгород» (19).



Зону стыковых матчей на 13-й строчке открывает «Факел» (13). Ниже находится «Локомотив» (13). Замыкают турнирную таблицу «Химки» (12) и «Торпедо» (6).