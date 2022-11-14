Зденек Земан: я ненавидел коммунистов. Я никогда не носил красный галстук

Бывший главный тренер римских футбольных клубов «Ромы» и «Лацио» Зденек Земан рассказал о детстве в коммунистической Чехословакии.

«Какой я запомнил коммунистическую Чехословакию? Я ненавидел коммунистов. А как же их ненавидел мой отец! Этажом выше жил глава районного отдела партии, бывало, что папа из окна ванной кричал, как ненавидит этот режим. Иногда пропадали люди.

Кто пропадал? На другом этаже жил чемпион мира по хоккею. Он думал о том, чтобы не возвращаться с одного из заграничных выездов. О его намерениях узнали, он был арестован. Снова мы увидели его через пять лет.

Нас заставляли праздновать дни рождения Сталина и Ленина, но я никогда не носил красный галстук», — приводит слова чеха Corriere dello Sport.

Земан родился в Праге в 1947 году. В 1968 году эмигрировал в Италию из-за начавшейся «Пражской весны». Сейчас чех тренирует клуб «Фоджа» из низших дивизионов итальянского чемпионата.

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