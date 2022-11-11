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Талант «Ромы» и Италии, Кристиан Вольпато отказался от вызова в сборную Австралии на чемпионат мира — 2022 в Катаре

Талант «Ромы» отказался от ЧМ-2022. Зачем он пошёл на такой риск?
Александр Мулянов
Вольпато отклонил вызов в сборную Австралии
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Кристиан Вольпато отклонил вызов в сборную Австралии.

Команда Жозе Моуринью — самая молодая в Серии А среди топ-7, средний возраст команды – 25,3 года. Кроме Николо Дзаньоло, в Риме есть и другая молодёжь: Никола Залевски и Рожер Ибаньес стабильно основные, а со скамейки готово ворваться новое поколение — среди них Кристиан Вольпато.

18-летний плеймейкер летом перешёл в основную команду из U19, и с этого сезона его потихоньку натаскивают в обойме. Пока что главный перформанс Вольпато — выход на замену против «Вероны»: тогда римляне в большинстве не могли взломать оборону соперника, но с выходом Кристиана игра пошла: сам юноша в итоге оформил 1+1 и перевернул игру с 0:1 на 2:1. Интересно, что «Вероне» же он забил дебютный гол в профессиональном футболе в конце прошлого сезона — также выйдя на замену.

Кристиан Вольпато празднует победный гол в ворота «Вероны» на 88-й минуте

Кристиан Вольпато празднует победный гол в ворота «Вероны» на 88-й минуте

Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Вольпато — выходец из Австралии: там родился, там делал первые шаги и там же закончил академию «Сиднея», откуда позже переехал в Италию. Казалось бы, есть все шансы стать австралийской звездой по примеру Тима Кэхилла — тот мог выступать за Англию и Ирландию. Но это не вариант для молодого игрока — он делает всё, чтобы сыграть за основную команду Италии. И даже вызов в сборную Австралии на ЧМ-2022 его не остановил.

Главный тренер австралийцев Грэм Арнольд рассказывает: «Я пытался убедить Вольпато вплоть до 11 часов вечера и разговаривал три раза, до этого неоднократно общался с ним. Он вернулся вечером и отклонил предложение сыграть за сборную Австралии на чемпионате мира. В конце концов, это его решение».

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Шансы Вольпато сыграть за Италию — реальные?

Отказал — потому что сыграть за Италию для Кристиана — большая мечта. Он заявлял об этом неоднократно. И на молодёжном уровне тоже выступает за итальянцев. Его там ценят по достоинству: совсем недавно он дебютировал за команду U20 (помним, что ему 18) — оттуда прямая дорога в первую сборную.

Кажется, пробиться во взрослую команду Италии сильно сложнее, чем в сборную Австралии — но не всё так плохо. Во-первых, потому что в сборной Италии не так много плеймейкеров: там в конкурентах его же партнёр по «Роме» – Лоренцо Пеллегрини. С натяжкой ещё можно приписать Николо Бареллу, хотя тот действует глубже и с другими задачами.

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Вольпато — необычный игрок: при росте 187 см он так себе играет головой, зато постоянно идёт в обводку. Играя за молодёжные команды, Кристиан постоянно накручивал по два-три игрока и выкатывал партнёрам. У него хорошее видение поля, но пока не такой хороший длинный пас. Игрок с подобными качествами — интересная опция для сборной Италии. В любом случае выхода у хавбека нет: в национальную команду Австралии после такого его вряд ли позовут — остаётся исполнить заветную мечту.

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