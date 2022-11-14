Объявлена символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим игроком 17-го тура с оценкой 10,0 стал нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой – он оформил хет-трик в матче с «Краснодаром» (5:1). Вторую по величине оценку получил также игрок «Оренбурга» Химми Марин, который записал на свой счёт два ассиста и один гол в игре с «быками».

Фото: WhoScored

Сборная 17-го тура РПЛ: Сергей Песьяков («Ростов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Эммерсон («Урал»), Виктор Мелёхин («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Муми Нгамалё («Динамо»), Ярослав Михайлов («Пари Нижний Новгород»), Лукас Вера («Оренбург»), Химми Марин («Оренбург»), Тимур Сулейманов («Пари Нижний Новгород»), Владимир Сычевой («Оренбург»).