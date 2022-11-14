Маркус Тюрам вызван в сборную Франции на чемпионат мира 2022 года в Катар

Французский центральный нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам вызван в национальную команду на чемпионат мира 2022 года в Катар, сообщает L'Équipe.
По информации источника, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение включить форварда в окончательную заявку команды на предстоящий мундиаль. Ранее в списке, оглашённом наставником национальной команды, было только 25 футболистов, при максимально разрешённом размере заявки в 26 игроков.
25-летний Тюрам сыграл лишь в четырёх матчах за сборную Франции за карьеру. В текущем сезоне на счету нападающего 13 голов и четыре передачи в 17 матчах за «Боруссию» в Бундеслиге и Кубке Германии.
Сборная Франции на групповом этапе турнира в Катаре сыграет с командами Дании, Австралии и Туниса.
- 14 ноября 2022
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