Калининградская область встречает проект «Футбольная страна»

В небольшом посёлке Привольное Черняховского района и городе Зеленоградск Калининградской области открыли третью и четвёртую площадки в рамках Всероссийского проекта «Футбольная страна».
В открытии новых футбольных полей приняли участие генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко, директор по маркетингу и коммерции ФК «Локомотив» Ольга Сучкова и бывший футболист железнодорожников защитник Дмитрий Сенников.
«Сегодня я рад вместе с вами открыть эту площадку. Я вижу радостные лица этих ребят напротив меня и уверен, что они тоже будут звёздами», — поделился впечатлениями от открытия Дмитрий Сенников.
После торжественной части дети из окрестных дворов и спортшкол опробовали поля в деле. Все участники событий получили памятные подарки от «Локомотива», а лучшие из ребят были отмечены специальными призами.
В посёлке Привольное Черняховского района Калининградской области проживает всего 590 человек. Расположен населённый пункт к северо-востоку от города Черняховск. Зеленоградск – это небольшой город-курорт федерального значения в Калининградской области, расположившийся на побережье Балтийского моря. Сейчас на территории города проживает около 17 000 человек.
Ранее первые обновлённые футбольные площадки открылись в подмосковном городе Чехов и Инжавине в Тамбовской области. Работы уже ведутся в Рыбинске, Кабардинке и ещё пяти городах России.
Подробности проекта можно узнать на сайте.
- 14 ноября 2022
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