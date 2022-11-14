Томас Цорн: «Локомотив» рассматривал приглашение Галактионова ещё в начале осени

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн заявил, что клуб рассматривал возможность назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера ещё в начале осени 2022 года.
«Галактионов — отличный тренер. Когда в начале осени мы рассматривали вариант приглашения российского тренера в «Локомотив», он, безусловно, возглавлял наш список кандидатов. Желаю ему удачи!» — приводит слова Цорна ТАСС.
38-летний Галактионов возглавил «Локомотив» после работы с клубом «Пари Нижний Новгород», сменив на посту уволенного ранее Йозефа Циннбауэра и исполняющего обязанности Андрея Фёдорова. Цорн был уволен московским клубом вместе с Циннбауэром.
После 17 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги текущего сезона «Локомотив» идёт в зоне стыковых матчей, расположившись на 14-й строчке турнирной таблицы.
- 14 ноября 2022
-
13:26
-
13:24
-
13:14
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:08
-
12:59
-
12:56
-
12:47
-
12:44
-
12:31
-
12:24
-
12:16
-
12:16
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:54
-
11:49
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:04
-
11:03
-
11:00
-
10:58
-
10:54
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:14
-
10:13
-
10:11