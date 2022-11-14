Томас Цорн: «Локомотив» рассматривал приглашение Галактионова ещё в начале осени

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн заявил, что клуб рассматривал возможность назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера ещё в начале осени 2022 года.

«Галактионов — отличный тренер. Когда в начале осени мы рассматривали вариант приглашения российского тренера в «Локомотив», он, безусловно, возглавлял наш список кандидатов. Желаю ему удачи!» — приводит слова Цорна ТАСС.

38-летний Галактионов возглавил «Локомотив» после работы с клубом «Пари Нижний Новгород», сменив на посту уволенного ранее Йозефа Циннбауэра и исполняющего обязанности Андрея Фёдорова. Цорн был уволен московским клубом вместе с Циннбауэром.

После 17 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги текущего сезона «Локомотив» идёт в зоне стыковых матчей, расположившись на 14-й строчке турнирной таблицы.