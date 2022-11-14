Массимо Каррера назвал форварда «Спартака» Квинси Промеса лучшим игроком РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением, какого футболиста Российской Премьер-Лиги он считает лучшим на прошедшем отрезке сезона-2022/2023.

«Без сомнения, лучшим игроком является Квинси Промес! Удивил ли кто-нибудь в РПЛ еще? Я слежу только за достижениями «Спартака», — приводит слова итальянского специалиста Metaratings.

30-летний нидерландский нападающий «Спартака» делит лидерство в гонке бомбардиров РПЛ текущего сезона с форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым. У обоих футболистов по 14 забитых мячей в чемпионате России. Всего Квинси Промес провёл 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал шесть голевых передач.

После 17 сыгранных туров в РПЛ «Спартак» Промеса занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» шесть очков.