Сестра Криштиану Роналду прокомментировала скандальное интервью брата

Элма Авейру, сестра португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, встала на защиту брата после скандального интервью. Элма выложила на своей странице в социальных сетях цитаты из интервью Криштиану о предательстве со стороны клуба и добавила свой комментарий.



«Я всегда буду гордиться тобой, мой дорогой. Ты самая большая гордость в моей жизни», — написала Элма.



Также Элма опубликовала слова брата о взаимном неуважении с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом и добавила: «Позвучала правда».



Ранее Роналду дал скандальное интервью, в котором заявил, что его пытаются вынудить уйти из «Манчестер Юнайтед». Также португалец сказал, что не уважает главного тренера тен Хага и готов покинуть английскую команду. В текущем сезоне 37-летний Роналду забил лишь один гол в АПЛ, сыграв десять матчей.

Роналду обнял и дал автограф мальчику, который прорвался к нему через охранников