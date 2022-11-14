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Сестра Криштиану Роналду прокомментировала скандальное интервью брата

Сестра Криштиану Роналду прокомментировала скандальное интервью брата
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Элма Авейру, сестра португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, встала на защиту брата после скандального интервью. Элма выложила на своей странице в социальных сетях цитаты из интервью Криштиану о предательстве со стороны клуба и добавила свой комментарий.

«Я всегда буду гордиться тобой, мой дорогой. Ты самая большая гордость в моей жизни», — написала Элма.

Также Элма опубликовала слова брата о взаимном неуважении с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом и добавила: «Позвучала правда».

Ранее Роналду дал скандальное интервью, в котором заявил, что его пытаются вынудить уйти из «Манчестер Юнайтед». Также португалец сказал, что не уважает главного тренера тен Хага и готов покинуть английскую команду. В текущем сезоне 37-летний Роналду забил лишь один гол в АПЛ, сыграв десять матчей.

Роналду обнял и дал автограф мальчику, который прорвался к нему через охранников

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