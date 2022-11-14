Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» раскритиковал Криштиану Роналду

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер раскритиковал форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду за интервью, в котором тот в негативном ключе отозвался о клубе из Манчестера.
«Этому человеку 37 лет. Иногда ты должен оставлять своё эго в стороне. Просто прими этот факт – ты играешь уже не так здорово, ты не всегда попадаешь в стартовый состав, но идёшь к Пирсу Моргану и публично копаешься в грязном белье.
Это оставляет неприятное послевкусие. Я действительно считаю, что это бросает тень на его наследие в «Манчестер Юнайтед», да и не только в этом клубе. Завершать карьеру, когда вокруг тебя идут все эти разговоры, сплетни… Просто прими эту ситуацию, не нужно всё это говорить. Думаю, это последний гвоздь в крышку гроба его карьеры в «Юнайтед», — сказал Фостер в видео на YouTube-канале The United Stand.
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- 14 ноября 2022
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